新研究！鐵達尼號沉船元兇 不是冰山而是...

一般都認為，鐵達尼號沈船原因是撞上冰山，但愛爾蘭記者研究指出，船難最主要禍首是船艙大火。(圖/shutterstock)

鐵達尼號於1912年4月處女航時發生船難，逾1500人葬身大海，堪稱20世紀最大船難事件。鐵達尼號沈船原因，一般都認為是撞上冰山，但一項新的理論推翻舊有說法，指冰山僅是沈船事件的原因之一，元兇是船艙內持續多日的大火。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，研究鐵達尼號悲劇達30年的愛爾蘭記者莫洛尼（Senan Molony）指出，這起船難不是船與冰山相撞，最終沉沒的簡單故事，而是火警、冰山與人為誤判所構成的世紀大災難。

莫洛尼指出，自1912年以來，一直有傳言指鐵達尼號撞上冰山後，被劃出一道長約300英尺（約91.44米）的裂口，使海水迅即湧入船艙，不過，事後人員檢查殘骸時，並沒有發現相關痕跡。

莫洛尼認為，致使鐵達尼號沈船真正元兇並非冰山，而是船艙大火，他在英國第四頻道（Channel 4）元旦播放的紀錄片「Titanic: The New Evidence」中指出，從最近被拍賣的照片裡，可發現船身有被火燒的黑色痕跡，但以前從未有人對此展開調查。

莫洛尼說，在鐵達尼號起航前，便有大火在船艙內持續悶燒，雖4天後火勢被撲滅，但船體已被火摧殘得脆弱不堪，故鐵達尼號在撞上冰山時，輕易地被撞成兩半，沉入冰冷的大西洋。

(中時電子報)