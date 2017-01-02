日本排球女神 木村紗織宣告結婚

繼桌球女將福原愛之後，日本媒體報導，4屆奧運國手，日本排球女神，日本女排主將木村紗織（30歲）於2016年的最後一天宣布結婚，丈夫是日本前排球和沙灘排球選手日高裕次郎（30歲）。

木村是在自己的網站上宣布自己的結婚消息。她曾經參加過4次奧運會，由於身高185公分，長相又漂亮，因此被許多日本男人選為「最想結婚的美女選手」。在參加完里約奧運會後，木村表示自己將會退役。

木村在網站上表示，自己已經與丈夫辦理了結婚登記手續，兩人開始了新生活。

(旺報)