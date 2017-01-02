冬盟復活 松坂大輔：不再讓身體忘掉感覺

不再高舉過頭，松坂大輔逐漸找回身手。(美聯社資料照)

沉寂三年，「平成怪物」松坂大輔去年力拚振作，季後遠赴波多黎各冬盟磨練，經過四場先發下來，儘管一勝難求，不過找到新的投球機制後，首戰狂投6保送後，接下來三戰保送皆不超過2次，最後留下投20局自責分率僅2.70的成績，他對這個結果頗為滿意，結束遠征返日，他表示「不會讓身體忘掉感覺。」

《日刊體育》報導，松坂前役29日最後先發，利用二縫線速球，在好球帶的左右橫移，收到不錯的效果，最後只用88球霸氣壓制7局，被打3支安打失1分，另有3次奪三振、2次保送，控球狀況大回神，賽後他說，「我對於投球的想法，今天都能順利的完成。」

松坂在冬盟總共先發四場，除首戰狂送6保送，接著他改掉原有「高舉過頭」的動作，並以二縫線速球為武器，第二戰開始狀況大躍進，如今的表現，讓他更有信心面對下個賽季，「這次收獲相當豐富。我不會讓身體忘記感覺，繼續把投球修正得更好。」

下賽季將是松坂合約的最後一年，他誓言「一定要有做為」，如今這個狀況若能維持，確實令人期待「怪物」的復活。不過，冬盟不比日職，他的四場先發，大多間隔五天以上，才讓他能調整妥當後再出賽，以他肩膀剛治好的狀況下，能否應付休息少、賽季長的日職賽事，還尚有變數。

(中時電子報)