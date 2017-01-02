姪女嘉義婚宴 蔡總統未出席
總統蔡英文姪女蔡世容與美國開眼科診所的黃柏旗，已於去年7月在美結婚，男方今天在嘉義市辦婚宴，現場政商雲集，總統並未出席。
37歲的黃柏旗於3歲就被父親、嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森帶到美國，先後在加州大學洛杉磯分校及南加州大學眼科學院求學，畢業在美國開眼科診所。
33歲的蔡世容是黃柏旗洛杉磯分校學妹，擔任藥劑師，因到黃柏旗的診所看診，彼此互有好感，進而相識、相戀，交往多年後，於去年7月在美國登記結婚。
蔡世容是總統蔡英文同父異母哥哥蔡瀛政的女兒，蔡瀛政早年帶妻女赴美經商，從事觀光業飯店餐廳。
黃俊森表示，親家及媳婦於元旦假期回國，因此，特別於中午在嘉義市耐斯王子大飯店席開36桌辦婚宴，宴請總統蔡英文家族的親友，日前也有邀請總統可以到場祝福新人，不過總統不克出席。
今天到場祝福的賓客包括嘉義縣市長張花冠、涂醒哲、立委李俊俋、嘉義市議會議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠，以及法務部保護司長羅榮乾、高檢署檢察長王添盛、新北市地檢署檢察長朱兆民等。
黃柏旗、蔡世容這對新人進場時，現場親友熱烈鼓舞給予祝福，隨後，新人及雙方父母黃俊森夫婦、蔡瀛政夫婦一起在台上舉杯，感謝親友到場祝福。
黃俊森指出，家族中有雙胞胎基因，且媳婦也有雙胞胎姊妹，希望能早點抱孫，因雙方家族有雙胞胎基因，因此特別捐新台幣100萬元給地藏庵的註生娘娘點求孫燈祈福。1060102
(中央社)
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