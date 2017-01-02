《灣生》作者身分造假 導演：對我來說也像謎

田中實加身分造假，《灣生回家》紀錄片導演出面說明。(圖／本報系資料照)

《灣生回家》監製兼作者田中實加（陳宣儒）近日承認身分造假，引起軒然大波，讓紀錄片導演黃銘正也出面澄清，保證片中灣生爺爺奶奶確實存在，今(2日)他也召開記者會，表示自己也是這幾天才知道。

黃銘正表示昨天才得知田中實加的身世，因為在這之前她就像個謎團，而且這個紀錄片她根本沒管，不明白為什麼她的事會和紀錄片畫上等號，他也澄清「先有電影才有書」，並保證片中的灣生爺爺奶奶故事是真的，只是關係可能對不上，但這部電影都是真實的。

而他也說早前合作時，田中實加經常前後說法兜不攏，讓他和工作人員曾懷疑過她的身世，而這次會出面是想保護灣生和電影，「灣生信任的是我，不是陳小姐」，但他目前未打算對田中實加採取法律行動，「她還是有功勞的，電影是她起頭的」。

(中時電子報)