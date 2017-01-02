《灣生》作者身分造假 導演：對我來說也像謎
《灣生回家》監製兼作者田中實加（陳宣儒）近日承認身分造假，引起軒然大波，讓紀錄片導演黃銘正也出面澄清，保證片中灣生爺爺奶奶確實存在，今(2日)他也召開記者會，表示自己也是這幾天才知道。
黃銘正表示昨天才得知田中實加的身世，因為在這之前她就像個謎團，而且這個紀錄片她根本沒管，不明白為什麼她的事會和紀錄片畫上等號，他也澄清「先有電影才有書」，並保證片中的灣生爺爺奶奶故事是真的，只是關係可能對不上，但這部電影都是真實的。
而他也說早前合作時，田中實加經常前後說法兜不攏，讓他和工作人員曾懷疑過她的身世，而這次會出面是想保護灣生和電影，「灣生信任的是我，不是陳小姐」，但他目前未打算對田中實加採取法律行動，「她還是有功勞的，電影是她起頭的」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。