皇上駕到！湖北高校生每天穿龍袍上課
這是落魄皇族上大學？還是演戲的把戲服穿到學校裡來了？
據大陸網友爆料，湖北荊州職業技術學院一名男學生每天穿著龍袍上課，不只在校園引起側目，網路上也議論紛紛。有網民表示：「這太霸氣了！」
大陸騰訊網一位名為「搞笑妹子i」網民爆料了一組照片，立即裡大陸網路上瘋狂轉載。「皇上駕到！這造型，不知道的肯定以為是影視學院的學生在拍戲呢。」
網民表示，高校男生穿龍袍上課，老師的內心是怎樣的？看到課堂上坐著「乾隆」，皇上還專心聽課，敢叫皇上起來回答問題嗎？應該計算一下「老師心裡陰影面積」。
中午還看到皇上拿著飯盒在食堂打飯菜，那整個才叫違和呢！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。