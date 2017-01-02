皇上駕到！湖北高校生每天穿龍袍上課

我要評比

剛開始看到還以為這位高校學生是辦活動把戲服穿到學校來。（圖／網路圖片）

湖北荊州職業技術學院的學生穿來的看來不是為了拍戲，天天都穿這套上學。「這太霸氣了！」網上議論紛紛。（圖／網路圖片）

這是落魄皇族上大學？還是演戲的把戲服穿到學校裡來了？

據大陸網友爆料，湖北荊州職業技術學院一名男學生每天穿著龍袍上課，不只在校園引起側目，網路上也議論紛紛。有網民表示：「這太霸氣了！」

大陸騰訊網一位名為「搞笑妹子i」網民爆料了一組照片，立即裡大陸網路上瘋狂轉載。「皇上駕到！這造型，不知道的肯定以為是影視學院的學生在拍戲呢。」

皇上正專心聽課呢！老師要怎麼叫他起來問問題呢？（圖／網路圖片）

皇上累了，課間時刻趴一下打個盹。（圖／網路圖片）

網民表示，高校男生穿龍袍上課，老師的內心是怎樣的？看到課堂上坐著「乾隆」，皇上還專心聽課，敢叫皇上起來回答問題嗎？應該計算一下「老師心裡陰影面積」。

這才叫「吃飯皇帝大」吶～。（圖／網路圖片）

中午還看到皇上拿著飯盒在食堂打飯菜，那整個才叫違和呢！

(中時電子報)