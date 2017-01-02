孕婦隋棠細手不科學！親熱尪「啾啾聲」甜爆

隋棠夫妻倆倒數迎接2017，擁吻甜爆。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠懷孕依舊身材纖細。（圖／本報系資料照片）

名模隋棠與老公Tony育有一子Max，肚中懷有第二胎女兒Lucy，夫妻倆湊得「好」字，即將迎接一家四口。身懷六甲的隋棠在跨年夜則是與老公在電視機前跨年，夫妻倆倒數迎接2017，隋棠甜蜜和老公嘴對嘴擁吻，「啾啾聲」甜爆，而她身穿無袖上衣，露出纖細手臂，根本看不出是懷孕中的孕婦。

隋棠和老公Tony選在客廳看電視、吃漢堡跨年，夫妻倆跟著電視一起倒數「3、2、1」，高舉雙手直呼「Happy New Year」，小倆口直接熱吻，老公還輕撫隋棠孕肚，互動滿是甜蜜。跨年後小倆口繼續吃漢堡薯條，平凡又幸福，隋棠也有感而發說：「多看看自己擁有的，而不是沒有的」。

挺著孕肚的隋棠身穿無袖上衣，露出纖細手臂，長腿更是搶鏡，超完美身材根本看不出是身懷六甲的孕婦。

(中時電子報)