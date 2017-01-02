貓感染高致病性禽流感病毒 韓檢疫進入緊急狀態
韓國對於禽流感（AI）的擔心程度並未因禽流感疑似病例申報和家禽宰殺增速有所下降而減弱，近日確認貓感染高致病性禽流感病毒，意味疑似「從禽類到貓（哺乳類）」感染的病例後，韓國檢疫當局已進入緊急狀態。
去年12月，在美國首次出現了AI病毒從貓傳染給人類的病例。雖然當時的病毒屬於低致病性病毒，且與在韓國流行的病毒類型不同，所以被感染的患者沒有接受住院治療就痊癒了，但還是需要注意。韓國農林畜產檢疫本部去年12月31日確診表示，在京畿道抱川市發現了一隻家養公貓和一隻野貓幼崽的死屍，從其身上檢測出了高致病性H5N6型禽流感病毒。
韓國檢疫本部疫學調查課課長朴弘植（音譯）表示，這隻家貓的主人把它放在後院養著，它與一隻母流浪貓生了幼崽，好像是因為吃了感染AI的野生禽類或老鼠所致。
抱川有全韓國規模最大的養雞場。抱川市內21家農戶收到了被確診為AI的報告，以1日上午為基準，有255.1萬隻雞、鴨被宰殺。AI在抱川等10個市、道（省）的37個市、郡發生，累計宰殺規模以去年12月31日為基準達到了2883萬隻。截至去年12月中旬每天還有十件左右的疑似病例申報，但最近已減少至0～2次。
(旺報)
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