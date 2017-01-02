哈薩克成聯合國安理會非常任理事國

哈薩克2017年1月1日正式成為新一屆聯合國安理會非常任理事國。這也是首次中亞地區國家成為安理會成員。

2016年6月28日，哈薩克在第70屆聯合國大會全體會議上以138票比55票擊敗泰國，與衣索匹亞、玻利維亞、瑞典等國家被選舉為2017至2018年安理會非常任理事國。

「哈薩克將通過安理會非常任理事國這一身分所提供的機會，致力於使未來的國際關係趨於穩定可期。」中新社報導，哈薩克總統納紮爾巴耶夫對此表示，2017至2018年將是國際關係中一段不平凡的時期，既有積重難返的老問題，也將面臨紛繁複雜的新問題。哈薩克還將繼續關注世界無核化，並將在推動消除生化武器、反恐、水資源、能源和糧食安全等問題的解決方面作出努力。

哈薩克是歐亞經濟聯盟、上海合作組織等國際和地區組織成員國，其國際影響力近年來逐漸提升，不但積極參與烏克蘭危機的調解，還將為敘利亞和平會談提供平台。

此外，哈薩克作為中亞地區有影響力的大國，有分析人士指出，中亞身分也將使其今後在關於國際議題的討論中更多地代表該地區利益。

聯合國安理會由15個理事國組成，除了中、美、俄、英、法5個常任理事國，還有10個非常任理事國由193個成員國出席的聯合國大會選舉產生，每屆任期2年，並要獲得大會三分之二以上票數。

(旺報)