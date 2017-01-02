網球》休季充電、放空 「喬帥」看透職業生涯
塞爾維亞球王喬柯維奇，杜哈卡達男網賽展開新球季。6周的休季與家人團聚，讓「喬帥」得以好好充電、放空，迎接新的一年挑戰。
去年巴黎大師賽步下球王寶座，世界第2喬柯維奇坦言，自己僅有5、6周的休季，有時甚至必須為了新球季準備而縮短，但卻是至關重要，「休季讓我得以重新審視我的網球生涯，尤其是近12、15個月，去想清楚我的下一步，以及我該如何完成。」
這段時間，「喬帥」用來陪伴家人，「不用旅行，我樂於停留在一個地點，讓自己充電，感受家的力量。」喬柯維奇表示，身為職業網球員，由於長期移動，甚至會不知道自己身在何處，「回家讓你卸下一切重擔，心理層面得以放鬆和放空。
這是喬柯維奇連續第3年以卡達男網賽做為球季第一場賽事，去年擊敗納達爾奪冠，今年放眼連霸，球王莫瑞同樣也在參賽名單中，兩人或許有機會繼年終賽後於決賽再度重逢。
(中時電子報)
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