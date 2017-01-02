歐巴馬升級白宮電腦 川普卻偏好信差
美國首位攜帶智慧型手機的總統歐巴馬準備卸任之際，下令團隊為繼任的川普升級白宮老舊科技，採購全新電腦並安裝更快網路。但川普仍認為有資安風險，傾向信差服務。
美聯社報導，信差服務未列入歐巴馬政府的現代化計畫中，但川普（Donald Trump）上台後，昔日這種信件投遞方式可能東山再起，因為社群媒體推特（Twitter）重度使用者川普，似乎傾向以老法子確保敏感訊息的安全性。
川普昨天回應有關俄羅斯被控在美國大選期間駭入民主黨郵件的問題時告訴記者：「這很重要，如果大家有很重要的東西，把它寫出來並用老法子，讓信差遞送，因為我告訴大家，沒有電腦是安全的。」數天前，不用電子郵件也不瀏覽網頁的川普更說，電腦「讓生活大大複雜化」。
將於本月20日就職的川普對部分科技抱持懷疑態度，與歐巴馬形成強烈對比。
當年47歲上任的歐巴馬會帶著特製黑莓機（BlackBerry），與少數朋友和幕僚收發電郵，並用iPad接收部分每日安全簡報。他在年度科學展上慶祝科技創新、設立白宮科技長職位、並視科技為提高聯邦政府效率和回應公眾的關鍵。
推特使用頻率比川普少很多的歐巴馬今天釋出一連串推文，凸顯部分政績：促進清潔能源、讓海外駐軍返家、繳出「我國史上最長連續就業成長」佳績、通過負擔得起的健保法、減少對外國石油的依賴、以及致力「重申人生而平等」。
但科技也曾為歐巴馬帶來煩惱，例如歐巴馬健保線上註冊曾因大規模技術問題癱瘓，成了他任內糗事之一。而美國國家安全局（NSA）承包商前雇員史諾登（Edward Snowden）竊取機密爆料給媒體，揭露歐巴馬政府蒐集數百萬美國人通聯紀錄，以及美國監控部分盟邦領袖。（譯者：中央社盧映孜）1060102
(中央社)
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