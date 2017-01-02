《時來運轉》林書豪缺陣 內訌籃網主場迎戰爵士
全聯盟戰績最差的籃網隊，台灣時間明天早上8點半將在主場迎戰目前西區西北組領先的爵士隊，台灣球迷最關心的林書豪，因左大腿拉傷，確定連續第3場比賽缺陣，在少了豪小子壓陣之際，籃網內部又傳出內訌消息，堪稱雪上加霜，面對強敵爵士到訪，也許最近主場3勝1敗戰績成為唯一可期待優勢。
林書豪確定本季第21場缺陣，他高掛免戰牌前20戰，籃網戰績只有5勝15敗，整季戰績則是8勝24敗。他原本期待在籃網重新開始，甚至再度在紐約上演「林來瘋」，但好漢最怕傷來磨，頻頻因傷缺陣，本季迄今只出賽12場比賽，所幸繳出數據還是具水準的平均13.9分、5.8助攻、1.3抄截。
籃網隊原本期待林書豪擔任陣中領袖，但林書豪因傷缺陣，加上戰績不振，球隊內部開始出現爭執，甚至演變成內訌，儘管教練艾金生認為這只是球員間的溝通，主力中鋒布魯克羅培茲也強調，彼此對話對於全隊凝聚有幫助，但看到球隊戰績直直落，林書豪又缺陣，很難期待籃網找回狀況。
連續4個球季未進季後賽的爵士隊，本季打出不同風貌，戈登海沃德平均22.1分打出生涯最佳表現，中鋒戈貝爾平均12.0籃板，則在全聯盟排名第5名，兩人一內一外扮演爵士隊迄今暫居西區第4的最大關鍵，其中戈貝爾連續19場比賽繳出「雙10表現」，將成為籃網內線的夢魘。
籃網隊本季只要籃板數不如對手，戰績是悲慘的3勝19敗，籃板不如人帶出的就是防守糟糕，籃網最近23場比賽輸了19場，其中被對手得分超過100分有22場、超過110分有20場。爵士內線有戈貝爾猛抓籃板，儘管平均得分只有98.4分，但碰上防守不振的籃網，若能發揮應有防守（平均失94.7分，全聯盟最佳），勝算不小。
(中時電子報)
關鍵字：籃網
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