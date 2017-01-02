女子賞梅遺失相機 南投警速尋獲

一名女子（左）到南投縣信義鄉賞梅花，相機遺失求助警方，由於儲存跨年出遊照片，讓女子相當難過，警方半小時尋回，由新鄉派出所長陳沛沂（右）騎機車12公里送交女子。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年1月2日

一名女子到南投縣信義鄉賞梅花，相機遺失求助警方，由於儲存跨年出遊照片，讓女子相當難過，警方半小時尋回，送交女子。

元旦連假出遊，雖然信義鄉梅花花況不佳，仍有不少遊客到此旅遊、賞花。一名來自桃園市的陳姓女子搭乘巴士到信義鄉牛稠坑柳家梅園遊玩，疑因賞花、玩得太盡興，離開後發現相機、水壺遺留在梅園，焦急向南投縣政府警察局信義分局求助。

信義警分局今天表示，陳女因跟團搭乘遊覽車到信義鄉旅遊，不便自行回去尋找，新鄉派出所長陳沛沂、員警洪瑞隆獲報，返回梅園尋找，半小時後在一輛機車的手把發現陳女遺失的相機、水壺。

警方表示，尋獲遺失物後，陳沛沂再騎機車到12公里外的坪瀨琉璃光之橋停車場交給陳女，由於相機存放跨年遊玩的珍貴照片，如今失而復得，讓陳女相當感動，也非常感謝警方為民服務的積極、熱忱、效率。

信義鄉是南投賞梅花勝地，但因入冬氣候不夠濕冷，花況普遍不佳，平均花開約3成，不過仍有許多遊客趁連假到信義鄉遊玩。信義分局表示，鄉道「投59線」例假日實施單向管制，車輛從明德街進入投59線，經烏松崙、風櫃斗、牛稠坑沿路離開。1060102

(中央社)