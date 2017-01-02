陸：護航編隊擊退疑似海盜小艇

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中國大陸官媒報導，中共海軍在當地時間1日上午，於亞丁灣附近海域驅離2批4艘疑似海盜小艇，護送巴拿馬籍的商船「鮑勃凱特號」向亞丁灣東部海域航渡。

中新社報導，解放軍海軍第二十四、二十五批護航編隊在執行第1002批護航任務中，透過空中巡邏偵察、警告射擊等方式，成功驅離2批4艘疑似海盜小艇，安全護送商船向亞丁灣東部海域航渡。

報導說，當前亞丁灣海域海盜活動增多，近期先後有商船遭到攻擊和劫持，護航形勢更加複雜。這次被護的商船航速慢、幹舷低，易受海盜襲擊，編隊制定了詳細的護航方案，確保被護船隻安全。1060102

(中央社)