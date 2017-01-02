盜圖賣不合穿內衣 女子判緩刑2年

黃女與朋友合購內衣，發現不適穿，上網販售，並盜用某公司廣告照片助銷售，吃上官司。智慧財產法院依違反著作權法，判黃女拘役40天、得易科罰金，緩刑2年，本案不得上訴。

判決書指出，20多歲的黃女，發現與朋友合購的「W型內衣」不合穿，因此將它放到自己經營的網路賣場轉售，並在民國103年2月、3月間，到大陸淘寶網站下載該公司的女性內衣廣告照片，讓民眾了解商品特性；被盜圖的公司發現後，報警提告。

黃女向法官辯稱，並非故意違法，不知道自己使用的照片，是該公司的著作，她以為是上游業者（公司）的照片等語。

原審嘉義地方法院調查發現，黃女在該公司經理通知後，隨即將被盜用的照片撤下，待售的內衣也未賣出等，認為黃不是故意侵害這間公司的著作權，因此判她無罪。

檢察官不服提出上訴；智財法院審理後認為，本案爭論的照片中，雖然並無轉載字樣，但有該公司的商標字樣，而且黃女本身經營網路賣場，也有搜尋網站的能力，並非無法搜尋到這些照片的權利人。

智財法院審酌黃女犯罪動機、犯後否認犯行，以及其大學畢業的智識程度等，撤銷原判決，改處拘役40天、得易科罰金，但考量她與該公司達成和解、無前科等，應無再犯之虞，因此給予緩刑2年。1060102

(中央社)