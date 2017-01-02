美媒：籃網不需要林來瘋 需要林書豪
NBA籃網的林書豪近日因傷再度休兵，美國媒體今天報導，球隊都需要可靠的控衛，「籃網不需要林來瘋重現，僅需要林書豪回到場上。」
美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪去年11月初曾因左大腿拉傷，缺席17場比賽，日前出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，好消息是，跟之前受傷的部位不一樣，並非舊傷復發，但沒有明確的歸隊時間。
「isportsweb.com」報導，可靠的控衛具有傳球視野，並帶動球隊流暢進攻，林書豪雖然不是全明星等級的球員，但他對於籃網進攻的重要性則被低估了。
林書豪目前平均單場貢獻13.9分、5.8助攻，這個數據足以證明他對球隊的影響力。
籃網目前戰績8勝24敗，在東區墊底，球隊目前這32場比賽，林書豪只打了12場，這也是籃網表現掙扎、吃力的關鍵。
報導並提到，林書豪缺陣期間，菜鳥懷特黑德（Isaiah Whitehead）獲得更多上場時間，雖然懷特黑德缺少經驗，還不夠牢靠，但已證明是可用之兵。
報導指出，到目前為止，籃網處境艱難，等到林書豪回到場上後，應該能為球隊在2017年帶來希望。1060102
(中央社)
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