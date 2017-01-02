NBA麥卡倫轟生涯新高43分 拓荒者擒灰狼
美國職籃NBA波特蘭拓荒者隊後衛麥卡倫（CJ McCollum）今天轟下生涯單場新高43分，幫拓荒者後來居上以95比89擊敗明尼蘇達灰狼隊。
法新社報導，麥卡倫過去的單場最高得分是37分，曾兩度締造。他今晚25投16中，改寫自己的單場得分紀錄。
麥卡倫過去8場比賽平均每場可攻下27.1分，他今晚也是在接替里拉德（Damian Lillard）擔任先發控衛以來，連續第4場得分超過20分，麥卡倫本季有7場比賽得分超過30分。拓荒者一哥里拉德於12月23日扭傷腳踝後缺陣。
灰狼隊的加拿大球星魏金斯（Andrew Wiggins）攻下全隊最高的24分，他與湯斯（Karl-Anthony Towns）、拉文（Zach LaVine）組成的年輕灰狼三人組今晚合得48分，不若12月30日出戰密爾瓦基公鹿時合砍73分那麼神勇。湯斯今天11分13籃板，本季第24次繳出單場雙十的表現。
拓荒者隊第3節很快就克服上半場落後12分的劣勢，並在麥卡倫跳投中的、拉出一波14比2攻勢下，將比分扳成51比51，麥卡倫第3節就轟進16分，率拓荒者打完第3節時以69比64反超比分。1060102
(中央社)
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