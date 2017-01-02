台南跨年夜傳槍響 男子今早攜槍投案

台南市仁德區跨年夜傳槍響，蔡姓男子因修車費談不攏，跨年夜當晚與在仁德區經營改車、修車廠的陳姓老闆相約談判，雙方發生肢體衝突，蔡男氣不過友人遭砍傷，憤而糾眾持棍棒痛毆陳姓老闆，並持MP5衝鋒槍，對空鳴2槍；警方連日偵辦，蔡男今天一早主動持槍自首。

歸仁警分局表示，雙方是因為修車保養維修衍生後續開槍、暴力事件，據了解，蔡男因為費用先跟陳姓業者鬧得不愉快，糾紛延燒到網路，陳姓業者不滿對方在網路毀壞其名聲，前天邀蔡談判。

蔡男當晚邀集友人一起赴約談判，綽號阿霖的友人毆打陳姓老闆，陳也不甘示弱以折疊刀反擊，蔡趕緊先將友人帶去就醫，之後，二度夥同10餘名友人重返修車廠，這回更帶上MP5衝鋒槍，一下車就對空開2槍示威，隨後持棍棒將陳痛毆一頓。

警方當晚人力都佈署在跨年晚會維安，一接獲槍擊案，立刻調派人力到場偵辦，徹夜追查，嫌犯自知法網難逃，今天主動攜槍投案。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

(中時)