退伍軍人退休俸延遲 都是合庫惹的禍
退休軍職人員元旦反應領不到退休俸，引爆軍公教人員一起恐慌，電話灌爆退輔會，退撫基金今天公布調查結果，原來是合作金庫惹的禍，今年上半年退休俸元旦當天都已入帳。
公務人員退撫基金管理委員會今天發出新聞稿表示，辦理軍職人員新制退休俸發放作業是委託三家金融機構處理入帳事宜，包話台灣銀行、合作金庫銀行及第一商業銀行。
管委會表示，軍職人員106年上半年的新制退休俸已依照往例在106年1月1日就已發放，但當天上午有部分合作金庫銀行的領受人反應尚未入帳。該會立即向合作金庫銀行查明，合作金庫銀行表示，是該銀行電腦作業期程所致。
經合庫積極處理，已在1月1日下午2時前入帳處理完畢，退撫基金管委會表示，民眾如果仍有疑義，可電洽合作金庫24小時客服專線查詢，電話0800-033175、02-23319370及04-22273131。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。