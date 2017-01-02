退伍軍人退休俸延遲 都是合庫惹的禍

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退休軍職人員元旦反應領不到退休俸，引爆軍公教人員一起恐慌，電話灌爆退輔會，退撫基金今天公布調查結果，原來是合作金庫惹的禍，今年上半年退休俸元旦當天都已入帳。

公務人員退撫基金管理委員會今天發出新聞稿表示，辦理軍職人員新制退休俸發放作業是委託三家金融機構處理入帳事宜，包話台灣銀行、合作金庫銀行及第一商業銀行。

管委會表示，軍職人員106年上半年的新制退休俸已依照往例在106年1月1日就已發放，但當天上午有部分合作金庫銀行的領受人反應尚未入帳。該會立即向合作金庫銀行查明，合作金庫銀行表示，是該銀行電腦作業期程所致。

經合庫積極處理，已在1月1日下午2時前入帳處理完畢，退撫基金管委會表示，民眾如果仍有疑義，可電洽合作金庫24小時客服專線查詢，電話0800-033175、02-23319370及04-22273131。

(工商)