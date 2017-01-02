六合夜市坑殺觀光客？ 民投訴烏魚膘一盤1680元

六合夜市主委莊其章指著這家惹議的海產攤上頭的標價，烏魚膘每兩160元。（柯宗緯攝）

附近商家說烏魚膘價格在每兩80元上下。（柯宗緯攝）

陳姓民眾點了一盤烏魚膘竟發現被坑殺，這盤要價1680元。（翻攝爆料公社）

六合夜市爆黑店！一名陳姓民眾昨晚到六合夜市一家海產攤消費，點了一盤烏魚膘，發現竟然要價1680元，且疑似不新鮮，當場與老闆理論，驚動警方及夜市管委會主委出面協調，最後民眾自認倒霉付一半的錢氣沖沖離去，回家氣的PO網直指六合夜市坑殺觀光客，網友甚至發起抵制行動。今天傍晚市府將出動聯合稽查小組到現場調查，最重不排除撤攤。

六合夜市主委莊其章今天出面受訪，還原當時情形，這一家人到這攤海產攤消費，其中一盤烏魚膘要價1680元，於是與店家發生爭執，莊的攤位在隔壁，跳出來當和事佬，最後警方也出面希望雙方各退一步，民眾只好付840元離去。

這家惹議的海產攤標示烏魚膘每兩160元，但記者實際問了鄰近的兩家海產店，每兩不過70、80元，業者私下說這是野生烏魚膘，但賣到160元，實在說不過去，擺明是黑店啊，擔心影響整體六合夜市商譽。

莊其章指出，這家海產店爭議不斷，在當地擺攤6餘年，已經欠租30多萬元，又因價格昂貴，時常與客人發生糾紛。但他強調，這是個人行為，不代表整個六合夜市都如此，其實六合的價錢公道合理，民眾若來走一遭自有公評。

這名陳姓苦主事後在臉書爆料公社PO文指出，該海產店炒出來的烏魚膘不新鮮，兒子吃說苦澀一口就吐，整盤不敢動，未料老闆娘竟然漫天開價1680元，並指著攤上的小紙牌手小價格每兩160元，「老闆來了還說光是炒魚膘的蒜一枝就要160元，那一盤用了不只一枝！」

陳姓民眾表示，「我可以付錢，但是你們會失去觀光客對你們的信任，一旦失去了信任就會失去客源，我們可以不來，但你們可以不做生意嗎？殺雞取卵是沒有未來的。」他也打電話到市民專線1999投訴，不希望其他人受騙上當，更憂心外國觀光客受騙影響台灣整體觀光形象。

(中時)