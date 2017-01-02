大甲順天國中人行道完成 上下學更安全
台中市大甲區順天國中於81年創校時即規劃環校人行道，遲遲未落實，台中市議員吳敏濟今天說，在他爭取下去年底完工，將再爭取經費彩繪圍牆，為「花博在台中」宣傳。
順天國中成立於81年8月1日，創校初期即規劃設置環校人行道，但礙於政府一直未編列預算，始終無法圓夢。吳敏濟說，去年初在他協助爭取下，終於在去年底全部完工。
吳敏濟表示，全長720公尺的人行步道已完成綠美化，未來學生上下學將更安全，並可望提供社區民眾一個全新的運動空間，在環校人行步道上運動既安全又寬敞。
吳敏濟說，未來他將再為該校爭取經費，在光禿禿的牆面上彩繪「2018花博在台中」及「2019國際青奧在台中」等字樣與圖案。如此一來，一方面可達到美化環境之效，另一方面又可幫花博及青奧做先期宣傳。
吳敏濟今天邀集台中市教育局國教科長李真玲、順天國中校長蔡仁政及當地里長、里民前來會勘，希望再爭取經費，將光禿禿的學校圍牆進行彩繪。
吳敏濟指出，台中市300多所國中小學中規劃設置環校人行道的學校很少，他於是向市府爭取前兩期工程經費，第3期工程經費則由校方主動向營建署申請，一度還因進度落後太多被營建署退回申請案，還好他請託市府秘書長黃景茂及立法院副院長蔡其昌等人協助搶救計畫，總算於去年底完成第3期工程。
吳敏濟表示，希望環校人行步道的完成，能提供大甲、大安民眾另一個安全美麗的運動環境。接下來將爭取經費，在順天國中的圍牆完成「2018花博在台中」及「2019青奧在台中」的彩繪工程，為花博及青奧提早做宣傳。1060102
(中央社)
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