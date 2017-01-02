桃園下水道工地火警 濃煙四竄

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桃園市桃園區經國路旁一處工地，疑發電機故障起火燃燒，濃煙不斷竄出，消防人員獲報前來搶救，幸無意外，原因待查。

桃園市經國路一處正在進行污水下水道工程的工地，工地內使用的1台發電機，今天上午突然起火燃燒，大量濃煙竄出，民眾驚呼看不到路，還有人在網路上po文。

民眾立即向消防局報案，桃園市消防人員到場後，發現火場燃燒面積約2平方公尺，就是發電機附近，火勢快速撲滅，並無延燒，起火原因，正待進一步調查。1060102

(中央社)