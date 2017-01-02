南韓防長：爭取盡早舉行韓美防長會談

韓聯社報導，南韓國防部長官韓民求2日表示，美國新政府於1月20日成立後，韓方將爭取盡早舉行韓美防長會談，商討加強韓美同盟合作的方案等相關事宜。

韓民求表示，按照慣例在美國新總統就職後，韓美領導人將舉行會晤就國家安全合作方向協調意見。但鑒於目前國內政治局勢，需要換種方式與美方進行交流。就華盛頓一家智庫建議南韓防長應盡早赴美和美國防長舉行會談，「我非常贊同，會談時間越早越好。」

另外，就北韓領袖金正恩發表的新年賀詞，韓民求表示，因爲北韓在經濟、民生等領域沒有取得可喜成果，北韓在新年賀詞中只能強調國防領域的成果。不管是試射洲際彈道飛彈（ICBM）、遠程飛彈還是運載火箭，目前尚未發現北韓有即將試射飛彈的跡象，但韓軍將像去年一樣保持高度戒備態勢。

(旺報)