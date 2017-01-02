深圳女網》拍落世界排名56 張凱貞闖16強
「網球精靈」張凱貞，2日深圳女網賽單打會內賽首輪，面對世界排名56的瑞士24歲格魯比奇(Viktorija Golubic)，張凱貞首盤就激戰近1小時最後在關鍵搶7勝出，最終7比6(4)、6比1挺進16強。
儘管張凱貞世界排名131名遜於格魯比奇，但首度交手就與對手展開拉鋸戰，1比0後雙方連續6局互破發球局，關鍵搶7，張凱貞2比4後連拿5分逆轉戰局，7比4勝出，耗時1個鐘頭拿下首盤。
頭過身就過，次盤張凱貞氣勢如虹直下4局，且發球局全保，費時1小時26分鐘，以7比6(4)、6比1收下勝利。16強將迎戰苦戰3盤逆轉勝的捷克女將普利斯可娃(Karolina Pliskova)，她2日1比6、6比3、7比6逆轉勝大會第6種子拉托維亞塞法絲圖娃（Anastasija Sevastova）。
(中時電子報)
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