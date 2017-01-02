南非僑界舉辦元旦升旗典禮

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南部非洲僑界為慶祝中華民國建國106年，全僑攜手迎接嶄新的一年，齊心祝福國運昌隆、闔家新年好運道，特於106年元旦上午在各地僑社舉行升旗典禮。

今年豪登省的升旗典禮由南部非洲台灣同鄉會主辦，所有僑團協辦，並在華心中文學校廣場舉辦。

來自約堡與普勒托利亞的僑民300多人，扶老攜幼抵達會場，祝賀新年快樂聲音此起彼落。僑民們平時忙於工作與家庭，無暇他顧，正好藉著元旦升旗典禮，相互噓寒問暖。

由於華人農曆新年在南非並非國定假日，無論大人小孩都無法放假過年，僑民們唯有趁著元旦升旗典禮歡聚一堂，有著回娘家的感覺，空氣中處處瀰漫喜慶氣氛。

典禮開始，僑民們不畏南半球炙熱烈陽，齊聚廣場，在異國的土地上盡情大聲地唱著國歌，場面莊嚴肅穆。國旗在歌聲中冉冉升起，蔚藍天空下，迎風飄揚，讓身處異地的僑民們格外激動。

由於原中華民國駐南非代表陳忠已於去年12月16日抵達印尼履新，所以由副代表石澄茂代為致詞。

石澄茂表示，在駐南非新任代表還未接任前，代表處所有同仁依然會繼續積極維持與南非的關係，雖然受到中國大陸的打壓，但是該做的事情仍然會努力去做。

對於僑民給予代表處的支持與愛護，石澄茂表示由衷的感謝。

最後，他祝福中華民國年年風調雨順，國泰民安，總統蔡英文政躬康泰，全體國人與僑民平安健康。

石澄茂並頒發獎學金給台僑女青年子弟李沂庭。李沂庭在南非出生長大，於今年度大學入學考試中以10個A的優異成績出類拔萃，表現亮眼，為台僑爭光。

南部非洲台灣同鄉會長江正國致詞時表示，感謝有此機會主辦元旦升旗典禮，除了祝福僑胞身體健康外，因為農曆新年將至，他向鄉親們拜個早年，祝福人人來年事事順利。

此刻，由僑民所贈送的國旗蛋糕上已經點燃數字106蠟燭，象徵僑民歡喜迎接新年到來。

旅居南非的原住民團體在掌聲中演出多支舞蹈，典禮在餐敘後圓滿結束。1060102

(中央社)