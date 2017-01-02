發起對乞兒道歉活動 復旦師生遭批矯情
大陸復旦大學幾位師生近日聯合發起2017年新年「一分鐘行動」，包括陪站、道歉、拼圖一分鐘，體現對路邊乞討兒童的生命尊嚴的尊重。但也有人批評活動矯情，不如直接給予救助。
上海澎湃新聞報導，這項倡議得到了來自包括北京大學、復旦大學、清華大學等全國20多所大學教師的響應，也得到了南京大學教授朱虹創辦的「半城讀書會」等機構的支持。
大陸有知廬公益企業的法人徐婕表示，活動為3種形式：一是在路邊陪乞討兒站一分鐘；其次是道歉一分鐘，參與者代表這個社會向一個放棄尊嚴、以乞討為生的兒童道歉，並想一下會說的幾句話，在活動網站評論、留言；第三是拼圖一分鐘，參與者將自己或者孩子眼睛的照片放到童乞丐眼睛合集中，並在網上分享照片。
復旦管理學院教授丁敏說，發起「一分鐘活動」，希望讓童丐認識、體會尊嚴，同時讓參與者體驗或實踐對路邊乞討兒童的生命尊嚴的尊重。
不少民眾和網友表達認可和支持，但也有人質疑。報導引述街訪民眾表示，陪站一分鐘是否會帶給乞討兒童更大壓力？而向乞討兒童道歉，又是否過於矯情？
也有民眾說，如何分辨乞討兒童是否被逼迫、如何救助乞討兒童不再乞討，是比「一分鐘活動」更重要的事情，哪怕每個參與者一次只能求助一名乞討兒童，也比這種「作秀」要有意義的多。
上海社會科學院青少年研究所副所長程福財則認為，活動本於公益，但針對兒童乞討現象，應在國家層面進一步完善對應的兒童福利保障制度。1060102
(中央社)
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