遊泰自拍惹禍 觀光客接近鱷魚遭咬傷

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1名法國觀光客在泰國國家公園為了與鱷魚自拍，不顧警告標示走出步道，卻不慎絆倒慘遭鱷吻。

法新社報導，事件發生在元旦下午，地點在曼谷以北約3小時車程的考艾大山國家公園（Khao Yai National Park），這個熱門景點有著密密麻麻的健行步道和瀑布。

不願具名的園方人員告訴法新社，這名法國女遊客想與在溪流附近休息的鱷魚自拍。「鱷魚受到驚嚇，咬了她的腿。」

「每日郵報」（Daily Mail）網站也報導，這名與丈夫同行的46歲女子為了自拍而靠近鱷魚，但不慎絆倒後，腿部遭到鱷魚咬傷。人已送醫，目前復原中。

泰國媒體刊登的照片顯示，身穿迷彩服的國家公園管理員以擔架運送這名女子，她的膝上纏著厚厚的繃帶。

「鮮新聞英文報」（Khaosod English）網站上的照片可見，1名管理員指向地上血跡，附近有標語以泰文和英文寫著「鱷魚危險禁止游泳」。（譯者：中央社盧映孜）1060102

(中央社)