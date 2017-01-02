NBA哈德威延長賽發威 老鷹挫馬刺

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美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊後衛哈德威（Tim Hardaway）今晚攻下生涯單場新高29分，有8分是在延長賽，老鷹就在延長賽後以114比112力克聖安東尼奧馬刺，中止對馬刺11連敗。

法新社報導，哈德威於延長賽罰進超前分，讓老鷹得以在主場1.8萬名家鄉父老前中止對馬刺的11連敗。

馬刺隊本有機會在延長賽最後一刻扳平，無奈雷納德（Kawhi Leonard）最後的上籃，球轉了籃框後未能入網。

哈德威下半場得21分，並包辦老鷹隊延長賽的前8分，並在延長賽僅剩10秒時罰進2球中的第1球，幫老鷹超前。

老鷹隊米爾塞普（Paul Millsap）攻下本季個人最高的32分，包括第3、第4節連得14分，他另有13籃板及3助攻。1060102

(中央社)