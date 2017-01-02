台南車廠跨年夜互毆開槍 男攜槍投案

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台南跨年夜不平靜，仁德區1家汽車修配廠疑發生改車糾紛，2派人馬刀棍齊上互毆，車主還帶了衝鋒槍開槍示威，警方全力偵辦，車主今天攜槍投案。

台南市警局歸仁分局今天指出，30歲蔡姓車主在仁德區汽車修配廠改車，疑和車廠發生糾紛，在2016年12月31日晚上8時許和數名友人到車廠理論。

蔡姓車主等人和39歲車廠陳姓負責人、廠內修車師傅一言不合，雙方大打出手，陳姓負責人涉嫌拿出刀子劃傷對方前來助拳的24歲蔡男，蔡姓車主一方不敵敗退。

1個多小時後，蔡姓車主帶來更多人和棍棒，更攜帶MP5衝鋒槍到場壓陣，陳姓負責人不敢妄動，被對方打傷，蔡姓車主離去前，還對空開了2槍示威。

警方獲報後立刻偵辦，蔡姓車主自知逃脫不了，今天在律師的陪同下，攜帶衝鋒槍投案，警方正在偵訊中。1060102

(中央社)