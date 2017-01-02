柯建銘批杯葛 江啟臣：審到過年也奉陪
國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天說，監督政府是在野黨天職，民進黨在臨時會中加排許多非急迫性法案，讓人質疑是否真要好好審預算？就算審到大過年，國民黨也奉陪到底。
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，106年度中央政府總預算案是行政院長林全內閣未來1年的政事改革（新政策及拚經濟所編預算），國民黨竟提出高達4000案（民進黨在野時從不杯葛總預算及國營事業預算），意圖讓表決時間不夠，萬一臨時會總預算不過，對國民黨絕對是重大「利空」、提前打烊，敬請三思。
江啟臣今天表示，民進黨在野時非理性杯葛國民黨政策、預算，不但大量提案，甚至多次霸佔議場令議事停擺，但柯建銘卻聲稱從未杯葛過總預算，「真是選擇性失憶，換了位子就換腦袋」，暗夜吹哨自我壯膽也挽不回政府快速失去的民心，國民黨不勞「憂心」。
江啟臣指出，民進黨在臨時會加排許多非急迫性法案與人事案，讓人質疑是否真的要好好審預算？難道總預算案畫下時間點就要通過？「不要說審到小年夜，為了看緊納稅人荷包，就算審到大過年，國民黨也奉陪到底」。1060102
(中央社)
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