陸相親節目邀父母選媳 觀念傳統引批評

中國大陸去年底開播的「中國式相親」綜藝節目，因「帶父母相親」的形式和流露出的擇偶價值觀，引起熱議。有觀點認為，這反映了「媽寶們」不敢為自己做決定。

東方衛視的「中國式相親」由活躍於大陸電視圈的變性人、舞蹈家金星主持。在已播出的節目中，男性報名者帶著父母上節目，一起討論挑選女性報名者，女方並接受各組男方父母的「盤問」。

北京日報報導，有男方家長在節目中談到選擇兒媳的標準時，直白表述要「方便生養」能「幹活」以及「照顧兒子」，男性們本身則通常先注意到外貌條件。

節目中有一位報名女性40歲育有一女，有家長直接表示「你可以當我朋友」，不顧及女方面子。

澎湃新聞引述心理學家武志紅的看法，對於節目中男性報名者擇偶的條件常是「她能照顧我」，他認為這種「找媽」的情感模式代表這些男性其實是「巨嬰」，外表長大了，心智沒有成熟。

另一名心理學家胡慎之則說，這些父母的焦慮，反映出對子女擇偶能力的不信任，以及中國家庭中，父母和子女間常缺少界限。

羊城晚報引述這個節目的宣傳總監劉宇哲說，中國人的婚戀觀裡，父母是不可缺少的一部分，希望能讓兩代人在舞台上「溝通和交流」。

對於引起外界對「中國特色家庭擇偶觀」的討論，他說，這也是節目想傳達的。1060102

(中央社)