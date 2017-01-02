陸相親節目邀父母選媳 觀念傳統引批評
中國大陸去年底開播的「中國式相親」綜藝節目，因「帶父母相親」的形式和流露出的擇偶價值觀，引起熱議。有觀點認為，這反映了「媽寶們」不敢為自己做決定。
東方衛視的「中國式相親」由活躍於大陸電視圈的變性人、舞蹈家金星主持。在已播出的節目中，男性報名者帶著父母上節目，一起討論挑選女性報名者，女方並接受各組男方父母的「盤問」。
北京日報報導，有男方家長在節目中談到選擇兒媳的標準時，直白表述要「方便生養」能「幹活」以及「照顧兒子」，男性們本身則通常先注意到外貌條件。
節目中有一位報名女性40歲育有一女，有家長直接表示「你可以當我朋友」，不顧及女方面子。
澎湃新聞引述心理學家武志紅的看法，對於節目中男性報名者擇偶的條件常是「她能照顧我」，他認為這種「找媽」的情感模式代表這些男性其實是「巨嬰」，外表長大了，心智沒有成熟。
另一名心理學家胡慎之則說，這些父母的焦慮，反映出對子女擇偶能力的不信任，以及中國家庭中，父母和子女間常缺少界限。
羊城晚報引述這個節目的宣傳總監劉宇哲說，中國人的婚戀觀裡，父母是不可缺少的一部分，希望能讓兩代人在舞台上「溝通和交流」。
對於引起外界對「中國特色家庭擇偶觀」的討論，他說，這也是節目想傳達的。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。