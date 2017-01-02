準備年菜費氣傷神 外包飯店減負擔

除夕夜團聚吃年夜飯，但光備料買菜就已足夠讓人費氣傷神，更別說是烹調料理。年菜外包潮流興起，飯店業者推出五花八門的年菜料理，想吃什麼自己選，不費神又能滿足口腹之慾。

農曆春節是家家戶戶團圓的重要時刻，其中年夜飯更是春節重頭戲。雲朗觀光集團因應中小家庭數量增多趨勢，針對人數6至8人的家庭推出年菜外帶組合。

看準多數民眾每年過春節都會想吃佛跳牆，雲朗觀光集團旗下各飯店皆推出以各地不同食材入菜的佛跳牆，像是旗下君品酒店「極品佛跳牆」，就是主廚加入豬腳、生蹄筋、肉排、瑤柱、雞腿肉等豐富食材入甕細細燉煮而成。

過年不想吃桌菜，台北美福大飯店旗下台菜餐廳「米香」以做工繁複的「手路菜」、用料講究的「阿舍菜」和重視氣勢排場的「酒家宴席菜」為特色，在過年期間推出了桌菜及個人套餐的組合，提供不同需求的賓客們選擇。

不想待在家裡吃年夜飯也可以，與家人一同到飯店吃年夜飯看精彩表演也別有一番風情。台北文華東方酒店「金雞賀歲除夕圍爐饗宴」結合年節應景美食、說唱藝術以及互動娛樂節目等內容，民眾品嚐完美味年菜後，還能現場體驗民俗童玩與手作藝術活動，甚至有包括象徵吉祥福氣的精彩舞獅表演、相聲藝術等表演，讓民眾有得吃又有得玩。

吃年夜飯不一定要中式料理，泰國料理餐廳Thai &Thai今年首度推出「春節團圓泰式宮廷御宴」，設計多款酸辣帶勁泰式美饌，像是象徵鴻運旺來的「鳳梨咖哩黃金蝦」以及過年必吃融合海陸鮮味的「酸辣海鮮蒸火鍋」等，都能讓民眾享用一頓不同風味的年夜飯。1060102

(中央社)