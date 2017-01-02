小農體驗故事行銷 學子行銷仕安米

由文藻外語大學學生組成的團隊，透過產業故事行銷，幫助台南後壁進行仕安無毒米推廣與銷售，更透過小農觀光體驗、米製品DIY課程，吸引年輕人參與。

台南後壁的仕安社區，以自產「仕安無毒米」聞名遐邇，里民透過無毒米的銷售盈餘，挹注於社區公益及建設，但隨著社區人口老化以及產業轉型，原有經濟鏈受到衝擊。

一群就讀文藻外語大學的青年組成團隊，向教育部青年發展署申請105年青年社區參與行動計畫並獲得補助，希望將仕安無毒米以新世代的創意手法行銷推廣，打造永續經營的藍圖。

團隊針對傳統行銷通路進行改良，除了發展產業故事行銷，也建構社區自營的網路商店，進行仕安米推廣與銷售，同時設計小農觀光體驗，讓遊客擔任一日小農夫體驗插秧，藉由自製爆米香、釀酒等米製品DIY課程，讓遊客深度瞭解社區特色，並辦理音樂祭等活動，凝聚社區向心力，也用年輕人的元素吸引更多人參與。

團隊成員陳雋亨表示，仕安社區的經營理念在社會企業領域非常著名，但僅集中在同個領域的人群，團隊成員認同仕安社區的理念，因此自願發起行動，希望能將社區共好的想法擴散出去。

另一名成員張少邦也表示，團隊為社區拍攝宣傳影片，更利用網路、社群來推廣社區故事，不僅是行銷產品，更是行銷社區精神，期盼各地社區都能共好。

教育部青年發展署指出，藉由推動青年社區參與行動計畫，鼓勵青年朋友深入台灣各個角落，用創意發想實踐符合地方需要的計畫，期待青年帶給社區不一樣的活力，並深化社區文化傳承及永續發展。1060102

(中央社)