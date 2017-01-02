跟香腸肉乾說再見 年節伴手禮多樣化

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春節拜年挑禮盒，若是送膩香腸肉乾該怎麼辦？業者看準春節禮盒商機，推出鮭魚輕鬆料理包、膠囊咖啡、年糕等，讓民眾挑伴手禮有更多新選擇。

農曆春節就要來臨，家家戶戶忙著採購年節用品，其中光是選擇伴手禮就可能讓民眾傷透腦筋。鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」有別於一般的春節禮盒，推出「Ready-to-Cook輕鬆料理系列」，收禮者只要跟著包裝四步驟蒸或烤，15分鐘就可輕鬆享用美味鮭魚料理。

咖啡品牌Nespresso則是推出2017新年限量咖啡禮盒，不僅邀請新加坡知名書法家Aaron Gan在禮盒上揮灑水墨，也從24款經典口味膠囊中挑選金色、綠色、紫色、紅色系等喜氣繽紛、口味熱銷的6種膠囊，讓民眾的年節飄滿咖啡香。

春節吃年糕，表示步步高升。連續七年獲得米其林一星的「添好運」也首度在台灣推出「好好食年糕禮盒」，包含臘味蘿蔔糕、大甲芋頭糕及桂花紅豆糕3款鹹甜糕點，有甜又有鹹，讓民眾多一個送禮新選擇。1060102

(中央社)