談蔡政府民調雪崩 洪秀柱：同為女性盼做得更好
蔡政府上任以來，在許多重大議題上不得民心，讓人民頻頻上街頭抗爭，民調更呈雪崩式滑落。對此，國民黨主席洪秀柱昨（1）日接受專訪時表示，同樣身為女性，她其實對總統蔡英文惺惺相惜，希望能做得更好；不過現在的情況卻是，完全看不到希望。
洪秀柱昨日接受《聯合報》專訪，談到蔡政府執政半年多來，從原本的高滿意度、人民對新政府懷抱著信心，到如今民調直直跌落，這之間極大的落差，讓洪相當感嘆地說道，「現在是雲霧遮掩，完全看不到希望。」蔡政府確實要深切反省。
洪秀柱進一步指出，民進黨執政後首要任務是追殺國民黨黨產，製造社會的衝突與仇恨；再者蔡政府在許多政策上「髮夾彎」，對比在野與執政時，完全不一樣，洪認為民進黨應該要為此先道歉。
另外，談到同婚議題，洪秀柱表示，「應責成行政部門提出行政院版本。」至於年金改革，洪秀柱認為這確實不易，過去國民黨在推動過程中也相當艱困，但民進黨卻讓軍公教與勞工之間對立不斷加深，她則相當不認同。
(中時電子報)
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