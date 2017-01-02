田中謊言連環爆 導演捍衛：電影是真的
《灣生回家》作者田中實加（本名陳宣儒）日前被爆身世造假，她在昨日透過遠流出版社出面坦承是土生土長的台灣人，並非之前所稱的台日混血的灣生後代，但她的行為已經連累掛名監製的同名紀錄片《灣生回家》，尤其該片入圍金馬最佳紀錄片，目前卻被人質疑其內容真實性，今導演黃銘正出面表示：「保證電影裡出現的都是真的。」
導演黃銘正今日特別舉行記者會澄清紀錄片《灣生回家》內容絕對真實，他表示和陳宣儒接觸次數不多，拿到她提供的資料後做過許多研究，「但發現大部分都過於片段，無法使用。」即使其中看到一個比較動人在花蓮發生的愛情故事，到了當地無法查證因此作罷，「因此紀錄片裡所有內容都是團隊另外尋找的。」
但令黃銘正感到意外的是，在紀錄片拍攝團隊尋找許多故事後，掛名監製陳宣儒拿到文字紀錄後竟然在未經黃銘正同意的情況下就放入《灣生回家》的書籍中，當時他沒有多想，但如今因為陳宣儒本人身份問題導致書籍內容真假參半，黃銘正認為有義務出來捍衛真正灣生的爺爺奶奶名譽，他也說：「如果外界有人懷疑或傷害這部紀錄片，我一定會站出來。」
黃銘正表示，拍攝時就感覺到她本人就像謎一般，整個團隊早就曾對其身世感到質疑，但是紀錄片在沒有參考她提供的資料前提下，並沒有停下腳步，「不明白她的說謊動機，只是這個謊言就像氣球越吹越大。」對於陳宣儒擅自使用紀錄片資料於書中，目前黃銘正尚未考慮採取法律行動，他也認為她仍對該片有功勞：「電影是她起頭的。」
(中時)
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