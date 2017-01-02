陸2016白領調查 近4成沒休年假
北京人力公司智聯招聘發布2016白領滿意度指數調查，調查顯示，近4成白領員工沒有休年假，白領對休假的滿意度指數僅為2.11。
京華時報報導，這項調查結果顯示，2016年中國白領工作滿意度和生活滿意度指數分別為2.33和2.34，相對滿分5分都沒有及格。
另外，受訪白領對工作滿意度高低和薪酬數量走勢表現出高度的一致性。月平均薪酬在人民幣2萬5000元（約新台幣11萬元）以上的白領人群對於工作滿意度最高，為2.82。
而月平均薪酬在10001至25000元和8001至10000元的白領對工作較為滿意，滿意度指數均為2.65。2000元及以內的受訪白領對於工作最不滿意，滿意度指數僅為1.40。
調查還顯示，大陸白領對休假的滿意度指數僅為2.11。38.7%的白領完全沒有休假，22%的白領休假不足5天，16.8%的白領休假時間為5至10天，僅有22.5%的白領休假時間在10天以上。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。