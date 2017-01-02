陸2016白領調查 近4成沒休年假

北京人力公司智聯招聘發布2016白領滿意度指數調查，調查顯示，近4成白領員工沒有休年假，白領對休假的滿意度指數僅為2.11。

京華時報報導，這項調查結果顯示，2016年中國白領工作滿意度和生活滿意度指數分別為2.33和2.34，相對滿分5分都沒有及格。

另外，受訪白領對工作滿意度高低和薪酬數量走勢表現出高度的一致性。月平均薪酬在人民幣2萬5000元（約新台幣11萬元）以上的白領人群對於工作滿意度最高，為2.82。

而月平均薪酬在10001至25000元和8001至10000元的白領對工作較為滿意，滿意度指數均為2.65。2000元及以內的受訪白領對於工作最不滿意，滿意度指數僅為1.40。

調查還顯示，大陸白領對休假的滿意度指數僅為2.11。38.7%的白領完全沒有休假，22%的白領休假不足5天，16.8%的白領休假時間為5至10天，僅有22.5%的白領休假時間在10天以上。1060102

(中央社)