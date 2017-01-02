灣生作者惹議 國教院：間接引用非納教材
「灣生回家」作家傳出身分造假，國教院今天表示，「大家一起寫教材」網站一篇研習側記有提到灣生，但並非直接納入教材，僅是間接引用，暫不考慮下架。
紀錄片「灣生回家」監製、作家田中實加（本名陳宣儒）日前被質疑她本人並非台日混血的灣生後代，遠流出版董事長王榮文昨天證實，她已向遠流認錯，並寫了道歉聲明稿，向大眾、灣生以及支持她的人道歉、認錯。
國家教育研究院建置的「大家一起寫教材」網站收錄的一篇研習側記，當中也有提到「灣生回家」。
國教院表示，經過檢視後，「大家一起寫教材」資料庫中牽涉「灣生回家」的內容只有一篇研習側記，這篇側記是中研院台史所副所長到育成高中演講時，提到「灣生回家」這部作品，並非直接引用「灣生回家」的書籍或紀錄片。
國教院指出，由於研習側記是間接引用，並非直接將「灣生回家」納入補充教材，且研習側記僅是提供教師參考，也不是納入教材，因此暫時不傾向拿下該研習側記。1060102
(中央社)
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