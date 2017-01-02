嫌粉絲手髒？男星熱情握手 上台臉臭急消毒
西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey ）在紐約時代廣場的跨年表演被抓包對嘴，而「壞小子」羅比威廉斯（Robbie Williams）在英國的跨年活動也引發熱議，他熱情與台下觀眾握手後，下一秒竟面露嫌棄表情急消毒，而羅比威廉斯一舉一動全都被拍下來！
羅比威廉斯在跨年晚會獻唱，他還到觀眾區與粉絲擊掌互動，親民舉動讓全場氣氛嗨到最高點，沒想到羅比威廉斯上台後竟露厭惡表情，拿出消毒液往手上噴，離譜行徑讓觀眾看傻眼，羅比威廉斯也遭砲轟不尊重別人感受。
對於羅比威廉斯的舉動，有粉絲護航，認為羅比威廉斯愛惡作劇，他是故意搞笑，還有歌迷指出，羅比威廉斯患有焦慮症跟強迫症，他有此舉很正常、也沒有惡意。
(中時電子報)
關鍵字：羅比威廉斯、
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