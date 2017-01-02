敘利亞無臂男童一家團圓與否 端看川普

3年前在爆炸中失去雙臂的敘利亞男童阿拉卡夫，最大的心願就是接母親來美國，但願望能否實現，還要看總統當選人川普是否會兌現競選承諾、縮減來美的敘利亞人與穆斯林人數。

阿拉卡夫（Ahmad Alkhalaf）去年1年可說相當忙碌。美聯社報導，他以國會議員的特別嘉賓身份出席美國總統歐巴馬最後1場國情咨文演說；他學會騎自行車與溜直排輪，參加武術與體操課程，夏天還在波士頓郊區的夏令營踢足球、游泳。

而且，他還收到他第一雙義肢手臂。3年前他居住的難民營遭到炸彈攻擊，讓他失去雙臂，也痛失3名手足。

在收養他的家中，這名11歲的男孩表示，展望新的1年，他的夢想是與住在土耳其伊斯坦堡的媽媽與倖存下來的4名手足團圓。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，他說：「我要我媽媽來這裡，」正在公園踢足球的他說：「我感覺我快要失去她了，時間太久了，我沒辦法再忍受了。」

阿拉卡夫的父親迪嘎．阿拉卡夫（Dirgam Alkhalaf）指出，這個希望成真與否，端賴美國總統當選人川普（Donald Trump）是否會實踐他的諾言，縮減來美的敘利亞人與穆斯林人數。

迪嘎．阿拉卡夫已提出難民資格申請，並盼如果他與阿拉卡夫獲准留在美國，可為他們其餘的家人請願來美。

他透過口譯員提到有關川普：「我唯一能做的只有希望他能做對的事，」「無論別人怎麼說，我相當樂觀。」

川普的交接團隊並未回覆有關這一家人的電郵與表達評論。（譯者：中央社許湘欣）1060102

(中央社)