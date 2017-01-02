深圳女網賽 張凱貞爆冷闖過首輪

「網球精靈」張凱貞在深圳女網賽單打從會外打進會內賽，今天在會內首輪力克世界單打排名56的瑞士好手戈盧比克，爆冷晉級次輪。

世界女子職業網球協會（WTA）深圳女網賽總獎金75萬美元，張凱貞目前世界單打排名130，在會外連過兩關晉級會內。

張凱貞首盤曾取得4比2領先，接下來戈盧比克（Viktorija Golubic）強勢反撲，張凱貞反以5比6落後，所幸最後頂住壓力，以7比6（7比4）拿下首盤；第2盤張凱貞勢如破竹，一口氣取得4比0領先，最終以6比1贏得比賽。1060102

(中央社)