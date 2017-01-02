不敵陸貨低價競爭 春稻竹碳出清銷庫存

春稻竹碳系列商品以1折起旳優惠價格進行出清，許多老主顧聞風前來選購，價格便宜到連店員都搶著要買。（馮惠宜攝）

不敵大陸貨低價競爭，在百貨公司設櫃長達8年的春稻竹碳系列商品，除了保留暢銷的內褲、護具類，其他一百多種竹碳產品，將全面告別台灣消費市場，即日起在春稻國美店3.5折低價出清。其中，最便宜的塑身衣，甚至只有1折，竹碳商品特賣會持續到8日，隨後再由南屯旗艦店、大隆店陸續接棒，出清數量達上萬件。

春稻藝術坊執行長陳春稻指出，過去風光一時的竹碳產品，曾是百貨公司、購物台的熱門產品，相關產品種類之多，涵蓋服飾、內著、護具、寢具、清潔用品甚至保養品、食品。

陳春稻說，相對於百貨服飾而言，竹碳產品算是小眾市場，由於該公司堅持採用台灣出產高品質的孟宗竹，加上新品研發成本過高，難以抵擋大陸竹碳產品的低價競爭。基於市場考量，不得不結束竹碳事業，僅保留內褲和護具兩大類，較有競爭性的產品，繼續在春稻的門市販售。

為出清上萬件庫存，春稻即日起巡迴各分店舉辦「碳為觀止」出清特賣會，由國美館的門市打頭陣，南屯旗艦店、大隆店接二、三棒，除了內褲和護具類5折之外，舉凡竹碳衣、休閒服、清潔用品、寢具等全系列商品以及過季的風格服飾，全面3.5折出清。另外，塑身衣1折，原價250-390元的襪子，三雙特價250元，原價4699元的毛料背心，單一價999元出清，都非常實惠。

(中時)