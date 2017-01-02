不敵陸貨低價競爭 春稻竹碳出清銷庫存
不敵大陸貨低價競爭，在百貨公司設櫃長達8年的春稻竹碳系列商品，除了保留暢銷的內褲、護具類，其他一百多種竹碳產品，將全面告別台灣消費市場，即日起在春稻國美店3.5折低價出清。其中，最便宜的塑身衣，甚至只有1折，竹碳商品特賣會持續到8日，隨後再由南屯旗艦店、大隆店陸續接棒，出清數量達上萬件。
春稻藝術坊執行長陳春稻指出，過去風光一時的竹碳產品，曾是百貨公司、購物台的熱門產品，相關產品種類之多，涵蓋服飾、內著、護具、寢具、清潔用品甚至保養品、食品。
陳春稻說，相對於百貨服飾而言，竹碳產品算是小眾市場，由於該公司堅持採用台灣出產高品質的孟宗竹，加上新品研發成本過高，難以抵擋大陸竹碳產品的低價競爭。基於市場考量，不得不結束竹碳事業，僅保留內褲和護具兩大類，較有競爭性的產品，繼續在春稻的門市販售。
為出清上萬件庫存，春稻即日起巡迴各分店舉辦「碳為觀止」出清特賣會，由國美館的門市打頭陣，南屯旗艦店、大隆店接二、三棒，除了內褲和護具類5折之外，舉凡竹碳衣、休閒服、清潔用品、寢具等全系列商品以及過季的風格服飾，全面3.5折出清。另外，塑身衣1折，原價250-390元的襪子，三雙特價250元，原價4699元的毛料背心，單一價999元出清，都非常實惠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。