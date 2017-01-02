南韓海軍誤射多枚飛彈 漁船幸未遭命中

南韓海軍一架P-3CK反潛巡邏機1日上午6時10分左右，因人為疏失，誤朝東海發射3枚魚叉反艦飛彈、1枚魚雷及數枚深水炸彈，幸未命中當時在該海域的一艘漁船。(圖/維基百科)

北韓最高領導人金正恩1日透過北韓中央電視台發表新年賀詞，表示洲際彈道飛彈試射已進入收尾階段。但不知是巧合還是故意，南韓海軍一架P-3CK反潛巡邏機昨日上午6時10分左右，因人為疏失，誤朝東海發射3枚魚叉反艦飛彈、1枚魚雷及數枚深水炸彈，當時有一艘漁船在該水域，幸無人員傷亡。

據韓聯社報導，這架P-3CK海上反潛巡邏機昨日上午6時在襄陽郡東北方約50公里處執行例行勤務演練，疑因機組人員誤按緊急武器發射開關，才釀成這次飛彈誤射事件，幸好當時飛彈未裝上彈頭，最後落入江原道東方約50公里處。

一名海軍高級官員坦承，誤射事件發生時該海域確有漁船在作業，所幸未被命中，「這些導彈被釋放時並非處於武裝狀態，殺傷力不高」，目前已派出掃雷艇及打撈船前往事發海域實施打撈，以便進行回收作業。

(中時)