南韓海軍誤射多枚飛彈 漁船幸未遭命中
北韓最高領導人金正恩1日透過北韓中央電視台發表新年賀詞，表示洲際彈道飛彈試射已進入收尾階段。但不知是巧合還是故意，南韓海軍一架P-3CK反潛巡邏機昨日上午6時10分左右，因人為疏失，誤朝東海發射3枚魚叉反艦飛彈、1枚魚雷及數枚深水炸彈，當時有一艘漁船在該水域，幸無人員傷亡。
據韓聯社報導，這架P-3CK海上反潛巡邏機昨日上午6時在襄陽郡東北方約50公里處執行例行勤務演練，疑因機組人員誤按緊急武器發射開關，才釀成這次飛彈誤射事件，幸好當時飛彈未裝上彈頭，最後落入江原道東方約50公里處。
一名海軍高級官員坦承，誤射事件發生時該海域確有漁船在作業，所幸未被命中，「這些導彈被釋放時並非處於武裝狀態，殺傷力不高」，目前已派出掃雷艇及打撈船前往事發海域實施打撈，以便進行回收作業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。