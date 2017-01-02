繼馬雲之後 阿里蔡崇信賣股或套現5.7億美元

繼阿里巴巴董事局主席馬雲之後，董事局執行副主席蔡崇信也跟著賣阿里股票套現。阿里巴巴集團提交的美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，預先安排的股票銷售計劃將允許蔡崇信，在今年10月之前出售650萬股公司股票，按照阿里目前的股價，蔡崇信約可套現5.7億美元。

新浪財經報導，SEC文件顯示，蔡崇信旗下的Joe和Clara Tsai基金會及Parufam Limited、MFG II Ltd．將預先安排的股票銷售計劃，以滿足慈善承諾和普通財富規劃的目的，該650萬股股份占蔡崇信實益擁有股份約8％。

按照美國1934年「證券交易法」第10b5-1條修訂的「預先安排的股票銷售計劃」，允許公司高層主管和董事採用書面的預先布置的股票交易計劃，以滿足承諾和財富規劃要求，使股票在較長時間內交易，以減少對市場的影響。

按照阿里巴巴2016年12月30日（上周五）87.81的日內收盤價計算，蔡崇信出售的650萬股市值約為5.7億美元，阿里巴巴目前總市值2,171.36億美元。

就在去年8月下旬，SEC文件顯示，馬雲及其家族將依據10b5-1條例在未來1年內減持990萬股阿里股票，相當於馬雲所持阿里股權的約5％。當時按照96.86美元的股價估計，990萬股市值超過9億美元。

(工商)