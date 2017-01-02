紐約跨年假唱被笑事業完蛋 花蝴蝶怒爆：被陰的
去年屢在歌聲方面出狀況的天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)，今年在紐約「時代廣場」唱跨年壓軸也出包啦！她這次沒走音，但疑似耳麥出問題，讓她全程彆彆扭扭甚至停下動作，但歌聲卻照舊播出，因此被抓包假唱，對此，花蝴蝶除了發IG自嘲外，她的團隊更爆出這災難性的結果，都是被製作人陰了！
花蝴蝶被抓包假唱，她上IG抱怨倒楣事發生，並自我調侃：「2017製造更多頭條囉！」，而據TMZ報導，瑪麗亞的團隊用書面方式去函製作公司，表達不滿，指稱天后的耳麥跟麥克風遭到蓄意破壞，讓她在台上根本聽不到任何聲音，花蝴蝶當下情緒從憤怒轉為沮喪，完全跟不上預錄的錄音檔，最後乾脆放棄，直接在舞台上閒晃，並把麥轉往台下，表示：「讓觀眾唱好了！」。
無論真相為何，天后瑪麗亞凱莉的驗出經歷確實又多了一個話題，她的繼發福、破鑼嗓之後，現在連嗓子都用不上，爆假唱影響深遠，網友厲嘴酸她歌唱事業根本完蛋了，還說這場演出是「2016最後之死(Last Death Of 2016)」，也有網友調侃應該報警，當911詢問發生什麼事？就回答：「剛瑪麗亞凱莉把時代廣場炸掉了」。
(中時電子報)
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