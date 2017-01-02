金城武樹魅力不減 車輛塞爆違法停車場
雖然稻田已收割，台東池上金城武樹依然魅力無窮，元旦連續假湧入超過2萬遊客，連5家歇業的違規停車場都塞爆車輛。
元旦連續假，台東太麻里海邊、三仙台和台東縱谷高台飛行傘區都有舉辦迎曙光活動，且又是連續假期，加上好天氣，台東各地景點湧入人潮。
池上鄉知名的金城武樹和伯朗大道、天堂路景點，雖然2旁的金黃色稻穗已收割；不過，還是吸引人潮。根據台東縣警察局關山分局統計，3天湧入超過2萬人潮，車輛擠得水洩不通。
有遊客爆料，金城武樹附近5家違規的停車場，又死灰復燃，連續假天天塞爆。爆料遊客說，前幾天台東縣政府才向5家業者開罰，業者也對外表示停止營業，「怎麼又開幕了呢？」
爆料遊客說，有向台東縣政府199專線反映，但都沒有派人處理，於是向負責交通管制的警察反映。
池上鄉長張堯城表示，違規的停車場業者，已經拆除設施，沒有營業收費，可能是遊客看到停車場就將車輛開進去。
關山分局表示，交通管制警察原則上是以維持道路交通為主，至於「農地農用」的部分，不是權責範圍，不過，還是會協助反映意見。
關山分局交通組表示，關山分局預期元旦連續假會吸引大批人潮，台9線、包括金城武樹景點擠滿車潮，許多重要路段勢必車流量會大增造成壅塞情形；因此，事前已針對轄內台9線縱谷路段，各個重要及易發生壅塞地區，規劃詳盡的交通疏導管制措施。1060102
(中央社)
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