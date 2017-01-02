共軍091補給艦首航 可支援航艦作戰
根據《詹氏防衛周刊》報導，伴隨著901補給艦於12月18日下水展開海上試驗，中共解放軍發展遠程投射能力又前進了一步。
這艘45,000噸的大船，由珠江的龍穴造船廠製造，目的是為解放軍海軍的航空母艦提供補給。早在2015年，衛星就捕捉到了901補給艦在造船廠裡建造的畫面。901艦可同時向航空母艦輸送航空燃料與艦艇燃油，而且還可以大幅度縮短輸送時間。對於航空母艦而言，在海上接受補給的時候往往是最脆弱，也最容易遭到打擊的時刻。
901艦可由其左舷為航空母艦提供補給，並且同一時間為護航的驅逐艦或者護衛艦提供一樣的服務。該艦由四座QC280燃氣輪機發動，最高航行速度達25碼。這遠比中共現役的903A型補給艦還要快，目的就是要趕上航空母艦戰鬥群在海上行動的速度。為航空母艦輸送燃料的時間長達三到四天，如果艦載機還要持續不斷執行任務，那麼航艦就必須要保持高速前進的姿態。
(中時電子報)
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