國寶黃海岱大師特展 再現布袋戲經典

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雲林縣政府定每年1月2日為「雲林布袋戲日」，今年為國寶黃海岱大師過世10年冥誕，在雲林布袋戲館舉辦黃海岱大師特展，今天開展展示布袋戲偶、手稿和劇本，再現布袋戲經典。

雲林縣長李進勇表示，黃海岱大師成就卓越，貢獻無人能出其右，永遠是布袋戲界最具影響力的人物，不僅發揚雲林縣布袋戲藝術文化，並培育許多劇團，使雲林縣成為布袋戲故鄉。

李進勇指出，黃海岱將布袋戲融入台灣生活文化中，黃俊雄、黃文擇等後代子孫也一脈相傳，將布袋戲發揚光大，連結世界文化，讓布袋戲展現在國際舞台上；縣府正推動成立國家級布袋戲傳習中心，推動豐富多元布袋戲文化。

國寶黃海岱大師特展開場，特別安排演唱布袋戲經典歌曲，包括由黃海岱兒子黃俊雄改編自北管歌曲的「孤單老人」，以及「黑玫瑰」與「苦海女神龍」等，讓現場民眾重溫電視布袋戲的過往時光。

國寶黃海岱大師特展展期至1月15日，展示布袋戲偶、手稿和劇本，再現大師的生活飲食和日常故事。1060102

(中央社)