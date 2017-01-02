北京故宮全年遊客 首超1600萬人次

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我要評比

北京故宮博物院2016年超過1601萬人次參觀，首次突破1600萬門檻，也扭轉2015年因採取限流造成參觀人次下滑的局面。

北京青年報今天報導，2016年12月31日上午11時26分，來自遼寧省的18歲孔姓女學生從售票窗拿到門票，北京故宮博2016年度第1600萬名遊客隨之誕生。

截至2016年12月31日下午3時30分停止售票為止，北京故宮全年接待遊客量達1601萬8540人次，較2015年增加6.19%，刷新全年接待遊客量紀錄。

據統計，自2012年以來，北京故宮年度接待遊客量都超過1500萬人次。

北京故宮2015年6月13日啟動每天8萬人次限流機制，每天參觀人次達一定數量後就提前停止售票，並透過淡季主題免費開放日、擴大開放面積、增設展覽等措施，平衡淡旺季、平假日的參觀流量。

受限流措施影響，北京故宮2015年參觀人次出現負成長，從2014年的1525萬降至1506萬。1060102

(中央社)