黃致列人品讚 對粉絲永遠心懷感恩

南韓歌手黃致列今天下午透過V app直播為粉絲送出新年祝福，他不僅歌唱得好，人品也是超讚，時刻不忘表達對粉絲的感激之情，永遠心懷感恩。

南韓「亞洲經濟」今天指出，黃致列曾於去年1月2日首次進行V app直播，今天黃致列再度透過V app直播與粉絲共同慶祝1週年。

黃致列表示，2016年獲得了大家滿滿的愛，是人生中最閃亮的時光，這些全是託粉絲的福。貼心的黃致列還用韓語與中語兩種語言與粉絲溝通。

報導指出，黃致列還稱，去年1月4日為拍攝「我是歌手」前往中國大陸，初來乍到很擔心自己能否挑戰成功，每期節目都盡最大努力練習，晚上獨自練習時，甚至還流過眼淚，現在回想起來這些都是有趣的回憶。若有新的機會，自己可以做得更好。

據報導，黃致列在直播中還提及「爸爸去哪兒」，他表示，「拍攝節目的時候，體力上感到有些疲憊，回國之後又馬上拍攝了『叢林的法則』。不過遇到亦航是很幸福的，亦航不僅給我留下了許多回憶，還讓我學會了很多。」

新的一年，黃致列將以主持人身份加入「不朽的名曲」，黃致列稱能主持像家鄉一樣的節目感到很榮幸，和文熙俊等前輩做節目也是極其幸運，日後將盡最大努力把最好的一面展現給大家。1060102

(中央社)